Acesso para motoristas que quiserem ir para a Avenida Francisco Bicalho será feito por ruas internas de São Cristóvão - Divulgação

Acesso para motoristas que quiserem ir para a Avenida Francisco Bicalho será feito por ruas internas de São CristóvãoDivulgação

Publicado 01/09/2022 19:58

Rio - O trânsito na chegada ao Centro do Rio pela Avenida Brasil deve ficar ainda mais complicado na próxima semana. Isso porque a Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (1), que o trecho da Avenida Brasil que dá acesso para a Avenida Francisco Bicalho será interditado temporariamente para obras no Terminal Intermodal Gentileza. O bloqueio começa a valer na próxima terça-feira (6) e deve durar até o fim de 2023.

Para chegar até a Avenida Francisco Bicalho, os motoristas terão que utilizar o Viaduto do Gasômetro ou rota alternativa que passa pelas ruas Santos Lima, Benedito Otoni, São Cristóvão e Avenida Pedro II. De acordo com a Prefeitura do Rio, o acesso ao Viaduto da Treliça, na altura do Caju, só será permitido para ônibus.

Ainda segundo a prefeitura, um ponto de ônibus intermunicipal será criado na Francisco Bicalho, pista central, sentido Avenida Presidente Vargas, para que as linhas que cheguem do Viaduto do Gasômetro possam embarcar e desembarcar passageiros com destino à Rodoviária.



A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informa que foram feitas obras de pavimentação, instalação de placas e melhoria de sinalização horizontal (pintura) para que o trecho do desvio atenda os veículos com destino a via.

"A Avenida Francisco Bicalho, em conjunto com a Avenida Brasil, formam um dos principais eixos de acesso à cidade do Rio de Janeiro. Após a conclusão das obras do terminal, prevista para o fim de 2023, a pista lateral da Avenida Brasil será recomposta e os motoristas poderão acessar a Av. Francisco Bicalho normalmente", explicou a pasta.



Equipes de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio e apoiadores, irão trabalhar na orientação dos motoristas durante todo o período de obras. O Terminal Intermodal Gentileza será a conexão entre o BRT e o VLT.



Alterações de itinerário das linhas de ônibus municipais:



- Linhas que seguem o itinerário pela Rua Santos Lima:



As Linhas 472 e 473 seguirão pela Rua Figueira de Melo; Rua São Cristóvão; fazer o retorno na Avenida Pedro II; Avenida Pedro II; até a Avenida Francisco Bicalho.



A Linha 485 seguirá pelo Elevado Professor Engenheiro Rufino de Almeida Pizarro; Rua Francisco Eugênio; até a Avenida Francisco Bicalho.



- Linha que segue o itinerário até a Rua Almirante Mariath



A Linha 265 deverá seguir pela Rua General Luís Mendes de Morais, Elevado, Rua Francisco Eugênio, Rua Figueira de Melo.



- Linhas que seguem o itinerário pela Av. Brasil:



As Linhas 210, 292, 300, 315, 324, 326, 328, 329, 335, 338, 342, 343, SP343, 348, 349, 362, 369, 378, 379, 380, 384, 385, 386, 388, 389, 393, SV394, 395, 397, 399, 484, 486, 497, 498, 2303, 2305, 2307, 2308, 2309, 2310, 2336, 2339, 2381 e 2383 deverão seguir pela Avenida Brasil; Rua Santos Lima; Benedito Otoni; Rua São Cristóvão; fazer o retorno na Avenida Pedro II; Avenida Pedro II; até a Avenida Francisco Bicalho.