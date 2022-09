Covid-19: Rio registra 2.477 novos casos nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 01/09/2022 18:11

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (01), 2.477 novos casos nas últimas 24 horas e registrou 30 mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.493.896 casos confirmados e 75.468 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 15%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,03%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.



Confira os dados atualizados da covid-19 em Mesquita



No boletim semanal da covid-19, o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, não registrou novos casos da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo, 7.019 casos positivos. O número de óbitos, 554, também não apresentou novos registros desde a última atualização.

Em Mesquita, o número de pessoas com covid-19 internadas teve leve aumento. Um total de 1.378 pacientes.



Ao todo, 6.324 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 4 e podem ser descartados 3.986 casos.