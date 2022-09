O comnerciante Belmiro foi morto com um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto, na última terça-feira (30) - Reprodução / Portal do Procurados

Publicado 01/09/2022 17:41

Rio – O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (01), um cartaz para obter informações que levem à identificação e localização dos criminosos envolvidos na morte do comerciante Belmiro Dias da Silva, de 73 anos. O idoso morreu após ser baleado na cabeça na última terça-feira (30), durante uma tentativa de assalto no Engenho Novo, na Zona Oeste.

Ele foi enterrado nesta quinta-feira (01), no Cemitério do Caju.

O programa do Disque Denúncia propõe ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil, uma pistola foi encontrada dentro do carro do comerciante, mas um dos filhos da vítima disse não ter conhecimento sobre o objeto.

Agentes da DHC buscam a motivação e a autoria do crime.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de envolvidos na morte do comerciante nos seguintes canais de atendimento:

-WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

-Telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

-APP "Disque Denúncia RJ"

-Facebook(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

-Twitter (mensagens) https://twitter.com/PProcurados

-Site Portal dos Procurados (em “Denuncie”): procurados.org.br/contato.

O anonimato é garantido em todas as plataformas digitais.