O candidato a vice-governador do Rio, Washington Reis, se manifestou na tarde desta quinta-feira (01), numa rede social - Foto: Reprodução internet

Publicado 01/09/2022 16:30 | Atualizado 01/09/2022 16:31

Rio - O candidato a vice-governador e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis divulgou um vídeo em uma rede social, na tarde desta quarta-feira (1), se defendendo das acusações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU) de um possível favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho pelo município de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes realizaram buscas em endereços ligados ao político e do empresário Mário Peixoto , preso na Operação Favorito, em 2020. Segundo as investigações, as verbas direcionadas para contratos ultrapassariam meio milhão de reais.

No vídeo, Washington Reis afirma que a Fazenda Paraíso é um "patrimônio da prefeitura" e teria recebido doações de tanques-rede para criação de tilápias. "E hoje eu tive uma busca da Polícia Federal na Fazenda Paraíso e na minha casa, dizendo que eu recebi um bem para minha fazenda", disse o ex-prefeito.

Segundo o candidato, a advogada já teve acesso ao inquérito, que caracterizou como "chocante" e que está "tranquilo". Segundo ele, a instituição seria "um grande empreendimento para salvar vidas".

"E a gente sofre, faltando um mês para a eleição, essas pancadas da política que, para muita gente que não consegue o esclarecimento do fato, muitos caem em dúvidas. Mas estou aqui dando uma satisfação. Estou muito tranquilo porque sou firme no que faço e ando direito", justificou Reis.

A assessoria do governador Cláudio Castro informou, por nota, que "respeita o trabalho da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU) e aguarda os desdobramentos da operação".

A Fazenda Paraíso, inaugurada em 30 de dezembro de 2021 , é um centro de recuperação de dependentes químicos e fica localizada no bairro de Xerém, em Duque de Caxias. O local possui alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. As instalações contam ainda com um canil público e um cemitério para cães e gatos.

O projeto, inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, é um projeto inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, como a Fazenda Esperança, da Igreja Católica; e o Instituto Carisma, em Medelín, na Colômbia. A instituição busca atender dependentes químicos de todo o Estado do Rio de Janeiro e também de outras regiões da Federação, através de uma parceria entre Prefeitura de Duque de Caxias, o Governo do Estado e o Governo Federal. Na época, a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Cláudio Castro.