Washington Reis foi alvo de operação na manhã desta quinta-feira (01)Divulgação / Facebook

Publicado 01/09/2022 08:41 | Atualizado 01/09/2022 12:40

Rio - O candidato a vice-governador e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB) foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU), que investigava um possível favorecimento na contratação de cooperativa de trabalho pelo município de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense. O valores dos contratos e aditivos nos serviços prestados podem chegar a meio bilhão de reais, durante mais de dois anos.

O candidato confirmou "ter recebido agentes da Polícia Federal em sua casa, nesta quinta-feira (01), com mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre um suposto favorecimento em contratos de uma cooperativa de trabalho. Washington destaca que atendeu aos policiais e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. A polícia fez o seu trabalho, sem nenhum tipo de interrupção ou dificuldade e nada foi encontrado. Os agentes também estiveram na Fazenda Paraíso, com outros mandados de busca e apreensão, para averiguação, onde também não encontraram nada ilegal, apenas o espaço em seu funcionamento regular onde, neste momento, mais de 60 dependentes químicos encontram-se em tratamento já que o local é o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país".

Outro alvo foi o empresário Mário Peixoto, preso na Operação Favorito, um desdobramento da Lava Jato, acusado de ter obtido facilidades em contratos com o governo e entidades a ele vinculadas; de ter feito pagamentos indevidos a diversos agentes públicos e de constituir, com outras pessoas investigadas, uma complexa rede de empresas com o propósito de ocultar recursos obtidos de maneira ilícita. A justiça chegou a conceder um habeas corpus para o empresário, posteriormente cassado pelo Superior tribunal de Justiça (STJ).

A ação, que conta com cerca de 130 agentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU), visa cumprir 27 mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias (03), Maricá (01), Angra dos Reis (02), Mesquita (01), Niterói (01), Nova Iguaçu (01) e na capital carioca (18).

Os suspeitos seriam pessoas físicas e jurídicas que ocupam diferentes funções na hierarquia da organização criminosa, incluindo empresários, operadores financeiros e prováveis líderes do esquema criminoso. De acordo com a corporação, a cooperativa "pertence à estruturada e complexa organização criminosa que vem operando no Estado do Rio de Janeiro em um contexto de corrupção sistêmica, por meio de desvio de recursos públicos, em especial na área da saúde, há décadas."

O nome, Anáfora, é referência a uma figura de linguagem, utilizada por escritores, em que uma ou mais palavras são repetidas no início de versos, orações ou períodos para aumentar a expressividade da mensagem, enfatizando o sentido de termos repetidos consecutivamente.

Assim como na poesia, a investigação identificou, como característica da organização criminosa, a repetição do seu modo de atuar, tanto pelo emprego do mesmo modus operandi, quanto pela constituição de empresas administradas por "laranjas', assim como na relação com o poder público.

A Polícia Federal afirmou, ainda, que "através de uma densa confusão patrimonial e administrativa existente entre as pessoas jurídicas pertencentes ao grupo, as práticas delitivas se repetiam, de maneira recorrente, assim como uma 'Anáfora'".

Organização foi investigada na Operação Favorito

Levantamentos realizados pela Polícia Federal apontaram para a existência de uma organização criminosa que atua no estado do Rio de Janeiro e, inclusive, já foi investigada na Operação Favorito, deflagrada em junho de 2020, que apurou a prática de fraudes em licitações e lavagem de dinheiro em contratos com a saúde.

De acordo com a investigação da CGU, diversos fatos apontam para o direcionamento de licitação e favorecimento da instituição contratada:

- opção por pregão presencial em vez de eletrônico;

- inserção de cláusulas restritivas no edital;

- falta de clareza na definição dos serviços e quantitativos objeto da contratação;

- descumprimento de cláusulas editalícias;

- e evidente afronta ao princípio da segregação de função.

Também foi constatado sobrepreço aproximado de R$ 53,6 milhões na planilha de composição de custos dos serviços para um ano de contrato.O orçamento do contrato chegou ao montante de quase R$ 414 milhões de março de 2020 a março de 2022, sendo R$142,8 milhões provenientes de recursos federais transferidos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o Fundo Municipal de Saúde de Duque de Caxias (RJ).