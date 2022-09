Parque Madureira Mestre Monarco completa 10 anos - Arquivo / Agência O Dia

Parque Madureira Mestre Monarco completa 10 anosArquivo / Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 15:00 | Atualizado 01/09/2022 15:12

Rio - O famoso Parque Madureira celebrou 10 anos de funcionamento, em junho. Apesar disso, a festa continua. Situado entre os bairros de Madureira e Guadalupe, o local, uma das principais áreas de lazer da Zona Norte e o terceiro maior parque da cidade, promoverá o evento Festival 021, uma festa gratuita – mediante doação de 1 Kg de alimento – e aberta ao público, com programação de sexta a domingo.



Na sexta-feira (2), o festival, que vai acontecer na Praça do Samba, na Rua Soares Caldeiras, começará às 18h, e no sábado (3) e domingo (4) a partir das 14h, seguindo até as 22h. A ideia é reunir música, lazer, arte, gastronomia e empreendedorismo local no mesmo espaço, contando com mais de trinta expositores no evento. Além disso, um dos grandes destaques da festa será a inédita Roda Gigante de 14 metros de altura, também de acesso gratuito.



Os shows estão imperdíveis: os grupos de pagode Bom Gosto, Pique Novo, Balacobaco e Molejo são presenças confirmadas, além da banda Samba Social Clube e das baterias das Escolas de samba da Portela, Império Serrano, Em Cima da Hora e Arame de Ricardo (agremiações da Zona Norte). Já as aberturas e intervalos das atrações ficarão por conta dos comunicadores da Rádio Tupi, Isabele Benito, Marcus Vinícius, Valéria Marques e Carlinhos de Jesus.



O Parque Madureira, recentemente rebatizado, acrescentando o nome "Mestre Monarco" – baluarte e presidente de honra da Portela - foi inaugurado em junho de 2012, pela Prefeitura do Rio. Na abertura, recebeu o show gratuito do cantor de soul americano Billy Paul.



Com uma área de mais de 3,15 Km de extensão e um cenário que acompanha a linha férrea que corta o bairro, o local conta com dois espaços culturais, a Arena Carioca e a Praça do Samba, dedicada ao gênero musical influente no bairro. Estão em Madureira, duas das mais antigas agremiações cariocas: Portela e Império Serrano. O local também é amplamente arborizado, com árvores nativas, palmeiras, além de flores e quilômetros de grama.



Em 2015, o parque ganhou uma expansão, contando com praia artificial, quadras de futebol e basquete de rua. Além dos comerciantes locais, o Parque Madureira é fonte de renda para o turismo de experiência, onde o guia turístico apresentam locais, comidas e sensações diferente do turismo tradicional.





Em junho, mês do seu aniversário, o Parque Madureira recebeu diversas atrações , como a cantora Fernanda Abreu e mais de 40 artistas, além da feira com exposição de produtos feitos por imigrantes e refugiados. Ao todo, o espaço contou com 20 barracas com a culinária africana, colombiana, entre outras, para lembrar o Dia Mundial do Refugiado, dia 21 de junho.

Ainda em junho, a família do congolês Moïse Kabagambe inaugurou o Quiosque Moïse no parque, para lembrar a cultura negra e suburbana da cidade, além de homenagear o jovem assassinado. O local também foi transformado em um memorial e um ponto de celebração da cultura congolesa.

Confira a programação completa do evento



Sexta: 2 de setembro



18h – Abertura do evento com a Rádio Tupi – Isabele Benito

18h15 – Roda de Samba - Grupo De Qualquer Maneira

19h15 – Intervalo: DJ Turtle

19h30 – Samba Social Clube Convida Bom Gosto

21h – Intervalo: DJ Turtle

21h15 – Bateria da Escola de Samba Em Cima da Hora (Série Ouro) e Arame de Ricardo (Série Prata)

21h55 – Encerramento



Sábado: 3 de setembro



14h – Abertura do evento com a Rádio Tupi – Marcus Vinícius

14h30 – DJ Turtle

15h – Roda de Samba – Grupo Bom Astral

16h15 – Intervalo: DJ Turtle

16h45 – Roda de Samba - Renan Paixão

18h – Intervalo: DJ Turtle

18h30 – Samba Social Clube convida Leonardo Bessa e Fronner 19h30 – Intervalo: DJ Turtle



Domingo: 4 de setembro



14h – Abertura do evento com a Rádio Tupi com Valéria Marques e Carlinhos de Jesus

14h30 – Animação e Brincadeiras Infantis (Tio Alexandre) 15h30 – Intervalo: DJ Turtle

15h45 – Roda de Samba – Renan Paixão

16h45 – Intervalo: DJ Turtle

17h – Roda de Samba – Grupo Bom Astral

18h – Intervalo: DJ Turtle

18h30 – Samba Social Clube convida Molejo 19h30 – Intervalo: DJ Turtle

20h00 – Show com Balacobaco

21h00 – Intervalo: DJ Turtle

21h15 – Bateria da Portela

21h55 – Encerramento