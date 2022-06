Rio de Janeiro (RJ),16.12.2021 - CIDADE / RIO DE JANEIRO - Parque Madureira na Zona norte do Rio passa se chamar Parque Mestre Monarco Foto: Fabio Costa/ Agencia O Dia - Foto: Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 26/06/2022 15:59 | Atualizado 26/06/2022 18:22

Oásis da Zona Norte e terceiro maior da cidade, o Parque Madureira Mestre Monarco completa 10 anos em grande estilo. Fernanda Abreu e mais de 40 artistas se apresentaram no sábado, dia da festa. Outra atração foi a feira com exposição de produtos feito por imigrantes e refugiados, que se encerrou com a comemoração. Ao todo, o espaço contou com 20 barracas com a culinária africana, colombiana, entre outras, para lembrar o Dia Mundial do Refugiado, dia 21. Países como Venezuela e República do Congo estão entre os representados. Ainda teve apresentação do artista de pirofagia, com Paulo Heritier e do DJ Joss Dee.



O espaço deve ganhar ainda o quiosque Moïse, em tributo ao congolês assassinado na orla da Barra da Tijuca em janeiro deste ano, que será administrado pela família da vítima. A previsão é que se inaugure em julho, mas outras datas de inauguração já foram adiadas anteriormente. Quatro irmãos de Moïse estão desempregados e a Prefeitura está em fase regularização.

Será mais uma atividade para lembrar a cultura negra e suburbana da cidade. Quem comemora é a estudante Aline Coutinho, de 26 anos. Frequentadora assídua desde a inauguração, passou a morar em frente ao parque e não perde um evento. “E ainda faço propaganda para trazer gente de fora do bairro. Adoro muito e tem várias atividades sobre cultura negra, fora que as crianças adoram”, ressalta Aline, que esteve, no mês passado, curtindo também as atrações do aniversário do bairro.



Além dos comerciantes locais, o Parque Madureira é fonte de renda para o turismo de experiência, onde o guia turístico apresentam locais, comidas e sensações diferente do turismo tradicional. O grupo Guiadas Urbanas é um dos que incluem o empreendimento no roteiro cultural suburbano da empresa.



Recentemente, o Parque Madureira foi rebatizado, acrescentando o nome “Mestre Monarco”, em referência ao baluarte e presidente de honra da Portela, a principal escola de samba do bairro e onde Monarco, morto em 2021, foi um dos compositores de sambas e líder da Velha Guarda.



Mas, não é só de samba e funk que vive a referência cultural do Parque Madureira. O local já recebeu show do cantor de soul americano Billy Paul logo que inaugurou, em 2012. A atração foi grátis e reuniu cerca de 25 mil pessoas.