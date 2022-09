Vídeo mostra agentes da PM no Morro do Dendê, na Ilha do Governador - Reprodução / Redes sociais

Publicado 01/09/2022 18:57

Rio - Um tiroteio deixou dois policiais militares feridos com estilhaços, na tarde desta quinta-feira (1), no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Moradores da região relataram a presença de veículos blindados da corporação. "Muito tiro aqui perto da (Rua) Grana. Subiram uma viatura e um caveirão atirando", disse um dos residentes.

De acordo com a PM, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) foram atacados por criminosos armados. Dois agentes foram feridos, mas sem gravidade. Após o tiroteio, os suspeitos fugiram e os policiais apreenderam uma espingarda automática, uma granada e um radiocomunicador. As equipes seguem atuando na região e ocorrência está em andamento



Tiroteio assusta moradores do Morro do Dendê, na Ilha do Governador.



