Fuzil foi encontrado pela PF na casa de Washington Reis - Divulgação

Fuzil foi encontrado pela PF na casa de Washington ReisDivulgação

Publicado 01/09/2022 18:50

Rio – Agentes da Polícia Federal encontraram, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), nesta quinta-feira (1) um fuzil na casa do candidato a vice-governador e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.



Segundo a polícia, um segurança de Washington apresentou um registro para a arma. A ação faz parte da operação que investiga um possível favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho pelo município de Caxias, na Baixada Fluminense. Os valores dos contratos e aditivos nos serviços prestados podem chegar, segundo a PF, a R$ 500 milhões durante mais de dois anos.



Em nota, Washington Reis confirmou "a arma longa (fuzil calibre 556) encontrada no veículo utilizado pela sua equipe de segurança, recolhido para averiguação nesta quinta-feira (01/09), está acautelado oficialmente, protocolado e legalizado junto à Polícia Militar".



Sobre a arma, Reis destaca que o armamento foi liberado para uma escolta policial do deputado estadual Rosenverg Reis, por ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Militar. Ainda em nota, ele relata que o uso da arma seria para proteção do parlamentar durante o período de campanha eleitoral quando, historicamente, a Baixada Fluminense apresenta elevação nos índices de violência.



Segundo a nota, a arma teria sido encontrada no carro do ex-prefeito. A explicação dada foi de que na noite anterior, quando Reis e Rosenverg estiveram no município de Porto Real, um dos carros da equipe de segurança quebrou, o que ocasionou no deslocamento da equipe e do armamento para o veículo onde a arma foi encontrada.



Veja nota de Washington



O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, esclarece que a arma longa (fuzil calibre 556) encontrada no veículo utilizado pela sua equipe de segurança, recolhido para averiguação nesta quinta-feira (01/09), está acautelado oficialmente, protocolado e legalizado junto à Polícia Militar.



O armamento foi liberado para uso da escolta policial do deputado estadual Rosenverg Reis, através de ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Militar, para proteção do parlamentar durante o período de campanha eleitoral quando, historicamente, a Baixada Fluminense apresenta elevação nos índices de violência.



Após viagem na noite da última quarta-feira (31/08), quando Washington Reis e Rosenverg Reis estiveram no município de Porto Real, acompanhados da equipe de segurança, um dos veículos da mesma apresentou pane mecânica e o armamento e a equipe foram deslocados para o veículo onde o fuzil foi encontrado nesta quinta-feira pela manhã.



Candidatura contestada



Washington Reis foi prefeito de Duque de Caxias por dois mandatos: entre 2005 e 2009, e entre 2017 e 2022. Atualmente concorre ao governo do estado como vice na chapa do candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL). Recentemente, teve a candidatura contestada pelo MPF, após o órgão enviar uma representação ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) devido à uma condenação por crime ambiental na Reserva do Tinguá. Na última terça-feira (30),o candidato teve um recurso negado pelo Superior Tribunal Federal (STF), que confirmou a inelegibilidade do ex-prefeito.



Na ocasião ,a Coligação Rio Unido e Mais Forte informou, por nota, que "acompanhou o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirma que, com a divergência de votos entre os ministros, a decisão cabe recurso a ser submetido ao plenário da Suprema Corte. A campanha confirma o nome de Washington Reis na candidatura a vice-governador e ressalta a confiança em sua absolvição e elegibilidade".



A assessoria do governador Cláudio Castro informou, por nota, que "respeita o trabalho da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU) e aguarda os desdobramentos da operação".