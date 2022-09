O prefeito Eduardo Paes (PSD) - Sandro Vox

Publicado 01/09/2022 21:39

Rio - A Prefeitura do Rio informou que vai exonerar três funcionários considerados fantasmas que estavam na folha de pagamento do município. Os funcionários comissionados da prefeitura recebiam salários que variavam entre R$ 19 mil e R$ 28 mil. De acordo com a prefeitura, outros três funcionários já haviam sido exonerados.



Em agosto, uma reportagem do g1 mostrou que pessoas ligadas ao deputado federal Dedinho (PSD) recebiam salários da prefeitura sem trabalhar. Mediante isso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) impugnou a candidatura de Dedinho por unanimidade. Os desembargadores levaram em consideração condenações por improbidade administrativa e sua inelegibilidade.



Devido ao caso de improbidade administrativa, o Ministério Público do Rio (MP-RJ) decidiu abrir uma investigação sobre as nomeações suspeitas na prefeitura. A partir da investigação, foi descoberto um setor que sequer tem sede e não consta no organograma da administração municipal: o Núcleo de Articulação Social.

Dentro os funcionários exonerados e nomeados no Núcleo de Articulação Social está Isadora Gagliardi, de 26 anos, filha da Patrícia Sant’Anna Gagliardi, coordenadora-geral do gabinete da vereadora de Petrópolis Gilda Beatriz, do PSD. Além disso, Isadora mora em Petrópolis, assim como o outro exonerado Luís Cláudio Cleffs, e é outro assistente do núcleo. Em nota, a prefeitura informou que irá exonerar Nadjara Monteiro de Azevedo, Sandra de Souza Monteiro e Renata Albernaz Duarte.

Até o momento desta reportagem, a equipe O Dia tentou entrar em contato com a defesa dos citados na reportagem para pedir um posicionamento, entretanto sem sucesso.





Veja a nota da Prefeitura



A Prefeitura do Rio informa que Isadora Sant’anna Gagliardi Leite, Luís Cláudio Cleffs e Tarcísio Turba e não integram os quadros municipais por terem sido exonerados no mês passado.



Nadjara de Souza Monteiro de Azevedo, Sandra de Souza Monteiro e Renata Albernaz Duarte serão exoneradas.