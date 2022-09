Polícia Militar prende criminoso que assaltou uma relojoaria no Centro de Pádua, em 2016. - Reprodução / PMERJ

Publicado 01/09/2022 19:34 | Atualizado 01/09/2022 19:35

Rio – A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (01), um criminoso suspeito de roubar uma joalheria no Centro de Pádua, em 2016. A ação foi do setor de inteligência da UPP Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, cuja equipe deteve o homem na estação de metrô General Osório. Com ele, foram apreendidas uma pistola equipada com silenciador e uma pistola falsa.

A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana).