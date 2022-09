Agentes que prenderam criminoso integram a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) - Divulgação

Publicado 01/09/2022 18:06

Rio – Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (Ddsd) realizaram, nesta quinta-feira (1), uma operação em combate a irregularidades no abastecimento de gás em Queimados, na Baixada. De acordo com os policiais,13 pessoas foram presas em flagrante por furto de gás.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu com o apoio da concessionária Naturgy, em um condomínio de 25 blocos residenciais controlados pela milícia. No decorrer da operação, os policiais receberam informação de que os moradores do local são obrigados a pagar uma taxa no valor de R$ 150, sendo que R$ 70 seria referente ao condomínio e o restante seria direcionado à milícia.

Após a inspeção, foi constatado de que 13 apartamentos tinham ligação direta na rede da concessionária, sem a presença de medidor de consumo, configurando crime de furto. Esses imóveis sequer tinham matrícula junto à concessionária. Os responsáveis pelas unidades foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.