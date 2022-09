De acordo com a PMERJ, ele foi preso em 2021 por receptação - Divulgação/PMERJ

Publicado 01/09/2022 16:03 | Atualizado 01/09/2022 16:27

Rio - A Polícia Civil pediu a prisão temporária do ex-policial militar Cesar Maderia, 39 anos, suspeito de realizar seis roubos de veículos em menos de um mês no bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com o delegado da 37ª DP (Ilha do Governador), Marcus Henrique de Oliveira Alves, Cesar já havia sido preso anteriormente, mas foi solto no dia 8 de agosto - o pedido da nova prisão foi feito na segunda-feira (29).

Ainda segundo o delegado, câmeras de segurança da região flagraram as ações do ex-PM e as vítimas o descreveram e reconheceram. "Quando ele foi solto, a partir do dia 8 de agosto, começaram esses crimes. Nós já pedimos a prisão temporária dele e estamos aguardando a decisão da justiça", disse Alves.

Um dos roubos foi realizado na segunda, em frente a uma creche escolar na Rua Jaime Perdigão. Nas imagens, uma mulher coloca uma criança no banco de trás do carro quando o suspeito se aproxima e a ameaça com uma arma. Em seguida, a vítima entrega a chave e retira a criança do veículo às pressas.

Um outro assalto ocorreu na mesma rua, dessa vez em frente a uma padaria no dia 20 de agosto. O suspeito forçou a porta do veículo em que um homem estava e o expulsou, assumindo a direção e fugindo em seguida. Já na Rua Figueira da Voz, no mesmo bairro, na última quarta-feira (21), uma vítima tinha acabado de estacionar quando foi abordada por Cesar e teve o carro roubado.

De acordo com a Polícia Militar, o ex-policial entrou na corporação em junho de 2009, por força de liminar judicial após ter sido reprovado na pesquisa social da corporação. Em 2014, após decisão judicial que revogou os efeitos da liminar, o ex-militar foi licenciado dos quadros da corporação. "Cabe ressaltar que o 17° BPM (Ilha do Governador) realizou a prisão do mesmo no ano de 2021 pelo crime de receptação", informou a PM.