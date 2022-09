O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) - Divulgação

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES)Divulgação

Publicado 01/09/2022 16:17 | Atualizado 01/09/2022 16:26

Rio - Oito volumes contendo produtos eletrônicos importados foram apreendidos pela Receita Federal (RFB) nesta quinta-feira (1º). A carga, avaliada em R$ 200 mil, foi encontrada em uma transportadora localizada em Olaria, na Zona Norte.



Apesar de estar acompanhada da nota fiscal, a declaração de conteúdo e valor era falsa. Segundo a documentação apresentada pela transportadora, todo o material foi declarado no valor total de apenas R$ 6.500.



De acordo com a RFB, os produtos são de origem estrangeira e embarcaram no estado de São Paulo com destino no Rio, para uma pessoa jurídica com sede no Centro.



O trabalho de análise de risco foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).