Segurança Presente prende homem na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 01/09/2022 14:09

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente da Barra prenderam um homem com um mandado de prisão por roubo em aberto, na tarde desta quarta-feira (31), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Segundo os policiais, o preso usava a filha, de dois anos, para pedir dinheiro no sinal quando moradores da região acionaram os militares. A equipe constatou que o suspeito usava tornozeleira eletrônica e, ao analisar seu nome no sistema da Polícia Civil, descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, além de duas passagens

A criança foi levado ao Conselho Tutelar e depois ficou sob cuidados de parentes maternos. A ocorrência foi encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).