A mãe, Andrea Coutinho, estava internada em estado grave, enquanto a filha chegou a ser socorrida mas não resistiu - Redes sociais

Publicado 01/09/2022 11:44 | Atualizado 01/09/2022 11:46

Rio- A enfermeira Andrea Coutinho, 48 anos, que estava internada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) em Niterói, após sofrer um acidente de carro que ocasionou n a morte da sua filha Ana Luiza Coutinho , 10 anos, morreu nesta quarta-feira (31). Ela ficou ferida após bater com o carro em uma árvore no dia 20 de agosto, na Avenida Doutor Acúrcio Torres em Piratininga, no mesmo município.

Na ocasião do acidente, a filha de Andrea chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher dirigia o veículo quando perdeu o controle. A criança foi enterrada no dia seguinte, no cemitério de Maricá, por volta das 14h. A família não quis dar entrevistas.

Andrea deixa um outro filho adolescente. Nas redes sociais, ela costumava postar fotos com os filhos. “Você é mais que especial, uma mãe que ama seus filhos, sempre foi uma super mãe”, disse uma amiga da família em um comentário no Facebook.

Enquanto uma outra internauta lamentou as mortes. “Que Deus a tenha em bom lugar e conforte o coração de familiares e amigos”, disse em um comentário. Ainda não há informações sobre o local e o horário do enterro.