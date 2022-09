Frente fria chegará ao Rio no próximo fim de semana - Sandro Vox / Agência O Dia

Frente fria chegará ao Rio no próximo fim de semanaSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 12:36

Rio - O início do mês de setembro começa com mais uma frente fria passando a atuar sobre o estado do Rio de Janeiro. Começando na Região Sul, ela chega no território fluminense na noite de sábado (3), causando chuva na madrugada de domingo (4).



Segundo Marlene Leal, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), rajadas de vento irão assolar a área, principalmente no litoral e na Região Serrana. Também haverá um declínio na temperatura no decorrer do domingo, que se estenderá até meados da próxima semana.



Nesta quinta-feira (1), o Rio de Janeiro experimenta temperaturas com mínima de 10,7°C e máximas que variaram entre 21,4°C a 23,8°C. De acordo com o Alerta Rio, o tempo estará estável e sem previsão de chuva. Entretanto, ventos fracos a moderados poderão ser percebidos na área, principalmente ao longo da noite.



Durante o último fim de semana, um sistema frontal atingiu o território do Sudeste, trazendo um acumulado de chuva significativo para a Região Serrana e chuva fraca no resto do estado. Além disso, o reflexo principal dessa frente fria foi a intensa queda de temperatura, que pôde ser notada na madrugada desta segunda-feira (29) e se mantém até esta quinta-feira.