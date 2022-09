O quartel do Corpo de Bombeiros do Recreio fica a cerca de 2,5km do ponto onde a criança foi abandonada - Google Street View

O quartel do Corpo de Bombeiros do Recreio fica a cerca de 2,5km do ponto onde a criança foi abandonadaGoogle Street View

Publicado 01/09/2022 10:06

Rio - Policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) resgataram, na manhã de quarta-feira (31), um bebê de menos de um ano abandonado em lixeira no Canal das Taxas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Contudo, a criança, cujo o sexo não foi divulgado, não resistiu e morreu antes de receber atendimento.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, ao constatarem que se tratava de um bebê, os agentes removeram-na imediatamente até o quartel do Corpo de Bombeiros do bairro, que fica a cerca de 2,5km do ponto onde a criança foi abandonada.

De acordo com os Bombeiros, o Samu foi acionado por populares às 8h59 para socorrer a criança que, dois minutos mais tarde, segundo informa a corporação, deu entrada no quartel já em óbito.

O caso foi encaminhado para Delegacia de Homicídios da Capital que investigará quem foi o responsável pelo abandono.