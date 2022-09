Câmera de segurança flagrou a agressão contra a vítima na Rua Carolina Machado, em Madureira - Reprodução de Vídeo

Câmera de segurança flagrou a agressão contra a vítima na Rua Carolina Machado, em MadureiraReprodução de Vídeo

Publicado 01/09/2022 13:37 | Atualizado 01/09/2022 14:39

Rio - A Polícia Civil tenta localizar o responsável por agredir um deficiente intelectual na madrugada do último domingo (28), em Madureira, Zona Norte do Rio. Uma câmera de segurança na Rua Carolina Machado flagrou o momento em que a vítima é atacada pelas costas, com socos e pontapés.

O deficiente voltava de uma festa para casa quando foi atacado. O caso aconteceu por volta das 1h30 da madrugada de domingo, na Rua Carolina Machado, esquina com Américo Brasiliense. Nas imagens da câmera, é possível ver ele caminhando por uma calçada até que o agressor o acerta com o primeiro golpe pelas costas. Ele cai, e o homem segue desferindo socos e chutes.

Em dado momento, o agressor para e tenta pegar carona com um mototaxista que passava pela rua. A vítima fica caída no chão. O suspeito consegue sair do local e, minutos depois, outro motociclista que passava pela região chama uma ambulância.

Na madrugada de sábado para domingo (27/08/22) por volta de 1:30 da manhã,na esquina da rua Américo Brasiliense com Carolina Machado (MADUREIRA) ,meu tio que possui deficiência intelectual foi brutalmente agredido. Qualquer informação que ajude na investigação por favor denuncie. pic.twitter.com/TOI6Xihq12 — Eduardo (@ocanhajr) August 30, 2022

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele teve fratura no nariz, na mandíbula e deve precisar de cirurgia. Nenhum pertence da vítima foi levado pelo suspeito.

De acordo com os investigadores da 29ª DP (Madureira), testemunhas estão sendo ouvidas para identificar o autor das agressões. Imagens de câmera de segurança em outros pontos da rua também estão sendo analisadas pelos agentes.