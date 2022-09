Viatura da PM e carro de segurança privada estavam posicionados na entrada do Shopping Tijuca nesta quinta-feira - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 12:35 | Atualizado 01/09/2022 12:41

Rio - A Polícia Militar reforçou, nesta quinta-feira (1º), o policiamento ostensivo no entorno do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, após um confronto no estabelecimento ter deixado um segurança baleado. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (31), durante uma tentativa de assalto à uma joalheira. Rafael L. Faria, de 30 anos, foi atingido de raspão na perna e socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima recebeu alta ainda ontem.

De acordo com o Shopping Tijuca, o centro comercial e a empresa de segurança da qual Rafael é funcionário estão prestando "todo o suporte necessário" à vítima. O estebelacimento informou também que está "em contato com as autoridades para auxiliar nas investigações". O local reabriu por volta das 10h30 de hoje, mas antes disse, um grupo de pessoas já se aglomerava na porta. Na entrada, haviam uma viatura da Polícia Militar e um veículo de segurança privada.

Morador de Vila Isabel há 15 anos, o fotógrafo Pedro Bonfim, de 40 anos, contou que costuma frequentar o shopping diariamente, mas estranhou a movimentação nesta manhã. "Eu fiquei me perguntando: 'será que não é compra de Natal? E aí perguntaram para ele (lojista) onde era a joalheria e ele me explicou (sobre a tentativa de assalto), porque eu não sabia de nada. Não vou trazer mais coisa valiosa para cá", afirmou Pedro.

Segundo a PM, por volta das 20h20 de ontem, dois criminosos armados pretendiam roubar uma joalheria e chegaram a render funcionários, mas fugiram depois que seguranças reagiaram. O 6º BPM (Tijuca) chegou a ser alertado via rádio sobre os disparos dentro do estabelecimento e, ao chegar ao local, foi informado da ação dos bandidos. Um dos tiros acabou atingindo um prédio em frente ao centro comercial.

Na parte de trás do shopping, que fica Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, um PM de folga desconfiou de um homem e, ao tentar fazer a abordagem, o suspeito atirou contra ele, dando início a um novo confronto. Equipes do 6º BPM chegaram a realizar um cerco tático para localizar os bandidos, mas eles ainda não foram encontrados. O caso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e agentes analisam imagens de câmeras de segurança. As investigações estão em andamento para identificar e prender os autores.

Para o taxista Denilson Grubano, que trabalha em um ponto próximo ao Shopping Tijuca, apesar da melhoria na segurança por conta da atuação do Programa Segurança Presente na região, a violência é uma realidade e já faz parte da rotina dos cariocas. O motorista afirmou ainda que o estabelecimento já havia sido alvo de criminosos outras vezes.



"Infelizmente, não (foi a primeira vez), já teve um caso desses há seis ou sete anos atrás. Inclusive, acho que foi numa joalheria, também. A insegurança está no Rio de Janeiro todo, infelizmente. A gente sai de casa e tem que pedir muito a Deus para voltar. Mas, eu acho que a Grande Tijuca melhorou muito pelo (programa) Tijuca Presente. A gente fica receoso, mas tem que sair para trabalhar. É um risco que todos os trabalhadores correm, não só a gente aqui do táxi. Todo cidadão carioca está correndo esse risco", lamentou o taxista.

Shopping Tijuca já havia sido alvo de outros assaltos

Em março deste ano, três homens armados assaltaram uma joalheria no Shopping Tijuca e fugiram do local em motocicletas, fazendo disparos para o alto e causando pânico entre funcionários e clientes. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Entretanto, o cenário foi diferente em um outro roubo, em uma loja do mesmo segmento no estabelecimento, em 4 de janeiro de 2017.

À época, um policial militar à paisana reagiu ao assalto quando os criminosos renderam vendedoras da loja. O soldado Jefferson Cruz Pedra foi atingido no peito e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, um casal que frequentava o local também foi atingido, mas foi liberado depois de receber atendimento médico.

Na mesma região, em abril de 2015, um crime parecido provocou a morte da advogada Silvia Maria Arnaut da Costa, de 49 anos. Na ocasião, assaltantes armados tentaram roubar uma joalheria no Tijuca Off Shopping. Um policial civil de folga presenciou a abordagem e reagiu. Na troca de tiros, a mulher acabou atingida e não resistiu ao ferimento.