PM foi baleado durante perseguição na Avenida BrasilReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 14:54 | Atualizado 01/09/2022 16:08

Rio - A mulher atingida por um tiro durante a tentativa de assalto na Avenida Brasil , na manhã desta quinta-feira (1º), identificada como Mayra de Castro, de 26 anos, precisou passar por uma cirurgia e teve o baço retirado. Seu namorado, Thiago bessa, de 35 anos, foi baleado, mas o disparo pegou de raspão em seu braço, segundo amigos das vítimas. Um policial militar também ficou ferido na ação.De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo Renata Lopes, supervisora de Mayra no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, ela se encaminhou à unidade onde a funcionária estava internada assim que soube do ocorrido."Cheguei no trabalho às 6h50 e como de costume fiquei na recepção do ambulatório, quando uma recepcionista me chamou para atender uma ligação. Quando atendi, era outra funcionária contando do ocorrido. Minha atitude foi pegar a bolsa e descer para o Souza Aguiar". "Nós ficamos sabendo do que ocorreu através de um vigilante que também trabalha no hospital e estava no ônibus. Quando viu a Mayra ferida, ele imediatamente ligou para o supervisor de segurança para nos avisar".Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Mayra tem quadro de saúde estável. Thiago teve alta no início da tarde, mas não quis falar com a imprensa.