Carro pega fogo na Avenida Marechal Rondom, no Engenho Novo, na Zona Norte - Foto: Reprodução Google Maps

Publicado 02/09/2022 09:31 | Atualizado 02/09/2022 10:09

Rio - Um veículo pegou fogo e causou transtornos no trânsito, na manhã desta sexta-feira (02), na Avenida Marechal Rondon, no bairro do Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Apesar do carro ter sido totalmente consumido pelas chamas, ninguém ficou ferido.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, uma equipe do 11º GBM (Vila Isabel) foi acionada, por volta das 6h, para controlar um incêndio no automóvel, modelo Kombi, na altura da Rua Bela Vista, próximo a um posto de gasolina na região. Enquanto os homens apagavam o fogo, duas faixas da via precisaram ser interditadas, o que causou lentidão no trânsito para os motoristas que seguiam em direção ao centro.

De acordo com a Central de Operações Rio (COR), por volta das 9h o carro foi retirado e a via foi completamente liberada ao tráfego.