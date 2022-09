A operação tem o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 39 mandados de busca e apreensão - Divulgação/PCERJ

A operação tem o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 39 mandados de busca e apreensão Divulgação/PCERJ

Publicado 02/09/2022 08:52 | Atualizado 02/09/2022 09:31

Rio- A Polícia Civil através da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE) realiza, na manhã desta sexta-feira (02), a operação perdeu playboy para desarticular a milícia que atua nas regiões de Curicica e Terreirão, na Zona Oeste, com o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 39 mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado da Draco, Ricardo Carraretto, até o momento, seis criminosos foram presos.

O líder do grupo paramilitar Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica, foi preso em flagrante na última terça-feira (30). Outros alvos da operação são o policial militar Marcos Roberto França Junior, segurança de Playboy, e o guarda municipal Rodrigo César Oliveira de Rezende. Na sede da Guarda, em São Cristóvão, a polícia também cumpre mandado de busca e apreensão.

A ação que conta com o apoio da 41ª DP (Tanque) e da Corregedoria da Polícia Militar, é um desdobramento de uma ação Draco-IE realizada em na madrugada do dia 19 de maio, após investigações indicarem a presença do miliciano Playboy da Curicica, seguranças e comparsas no interior de uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. No entanto, ao se aproximarem do local para prender os criminosos, o policial militar Marcos Roberto França Junior, segurança de Playboy, simulou uma confusão na entrada da casa de festas, realizando tiros com o intuito de chamar a atenção dos agentes e possibilitar a fuga dos milicianos.

Na ocasião, o PM foi preso em flagrante, sendo apreendido também dois veículos, sete armas de fogo, três granadas, diversos carregadores e munições, além de telefones celulares e cadernos com anotações da contabilidade do grupo, que foram deixados pelos milicianos na fuga da boate. Nesta sexta (2), os agentes tentam cumprir uma nova ordem de prisão contra o PM.

O prosseguimento das investigações, com a análise dos telefones apreendidos, das imagens da boate e perícia papiloscópica nos veículos revelou e identificou comparsas do miliciano Playboy da Curicica, como Osmar Silva de Souza, o Novinho do Terreirão, líder do grupo paramilitar na Comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes e o chefe de segurança da casa de festa Albano Pereira Marinho Neto, o Neto, que recolheu algumas armas dos milicianos, escondendo-as em outro local do estabelecimento.

Procurada, a Prefeitura do Rio ainda não prestou esclarecimentos sobre a atuação do guarda municipal.