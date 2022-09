Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - Foto: Rede Social

Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel CardimFoto: Rede Social

Publicado 02/09/2022 22:00

Rio – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu, nesta sexta-feira (2), uma mandado de apreensão do laudo de médico do modelo Bruno Krupp, que está internado no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho. Ele cumpre prisão preventiva desde o dia 3 de agosto.

A ação desta sexta-feira foi impetrada pelo juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio, para exigir informações do estado de saúde do modelo.

O modelo faz parte de uma lista com 27 mil pessoas físicas que teriam cargos na fundação do Governo do Estado. As contratações são alvo de investigação de promotores do MPRJ e também de auditoria especial do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



De acordo com o levantamento, os dois saques no valor de R$ 2.370 foram feitos em agência do Banco Bradesco, na Barra da Tijuca. O primeiro aconteceu no dia 17 de maio. No dia 13 de junho, ele retornou à agência e fez a retirada de outra ordem de pagamento. Apesar de fazer parte da lista, o nome do influenciador não consta na base de funcionários fornecidas pela própria Ceperj.