Junto com a carga, foram encontrados provas que puderam levar à identificação de dois autores do rouboDivulgação/PCERJ

Publicado 03/09/2022 17:31 | Atualizado 03/09/2022 18:42

Rio- A Polícia Civil recuperou uma carga de produtos alimentícios roubada no distrito de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (2). O produtos recuperados estão avaliados em R$ 12 mil.



Segundo o relato das vítimas, quatro homens armados com dois fuzis abordaram o caminhão e as obrigaram a acompanhá-los até o bairro de Vila Ema, onde foi realizado o transbordo da carga.



Com o auxílio do rastreador da carga, os policiais da 62ª DP (Imbariê) conseguiram localizar os produtos roubados no interior de uma residência, na Travessa Bambu. Um dos autores do crime estava no local, atirou contra os agentes e fugiu.



Junto com a carga, foram encontrados provas que puderam levar à identificação de dois autores do roubo, sendo um deles o que atirou na equipe. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia, mas ainda não foram localizados.