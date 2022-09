Segundo relatos, o ex-candidato a vereador foi morto a tiros - Divulgação

Publicado 03/09/2022 18:40 | Atualizado 03/09/2022 18:48

Rio- O Portal de Procurados divulgou, neste sábado (3), um cartaz para ajudar a obter informações que levem à identificação e localização dos criminosos envolvidos na morte do ex-candidato a vereador pelo município de Magé, na Baixada, Márcio Ferreira Mariano , 45 anos, conhecido como Márcio das Máquinas. Ele foi encontrado morto nesta sexta-feira (2) no bairro Piabetá, em Magé.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) realizavam um patrulhamento de rotina na região quando foram acionados para uma ocorrência no bairro. Ao chegarem no local, policiais encontraram o corpo de Márcio no chão.



O ex-candidato a vereador foi alvejado por tiros em frente a própria casa. Relatos afirmam que Márcio teria sido assassinado por três homens, que saíram de um carro. O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).