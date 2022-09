Márcio foi candidato a vereador em 2016 pelo Partido da República (PR), hoje Partido Liberal (PL), em Magé - Reprodução

Publicado 02/09/2022 15:15 | Atualizado 02/09/2022 15:15

Rio – Agentes do 34º BPM (Magé) encontraram, nesta sexta-feira (2), o corpo de Márcio Ferreira Marino, de 45 anos, no bairro Piabetá, no município de Magé. Conhecido como Márcio da Máquina, ele foi candidato a vereador em 2016 pelo Partido da República, em Magé.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que realizavam um patrulhamento de rotina na região foram acionados para uma ocorrência no bairro de Piabetá. Ao chegar no local, policiais encontraram o corpo do ex-candidato a vereador no chão, já em óbito.

Márcio foi alvejado por tiros em frente a sua casa. Relatos afirmam que o ex-candidato foi assassinado por três homens, que saíram de um carro e atiraram contra ele. O caso segue em investigação pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), já realizou a perícia e seguem em busca da motivação e identificar os autores do crime.