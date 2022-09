Pulseiras VIPs do Rock in Rio são apreendidas na entrada da Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 02/09/2022 19:25

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta sexta-feira (2), primeiro dia de Rock in Rio 2022 , 14 pulseiras VIPs para o festival. Os ingressos, que não poderiam ser vendidos, estavam sendo comercializados na entrada da Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.

As pessoas flagradas com os ingressos foram conduzidas para a delegacia. Elas podem responder por crime contra a economia popular. Os ingressos recolhidos vão passar por perícia para saber se foram falsificados.



Polícia Civil tem esquema especial para os dias de Rock in Rio



A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) está atuando com esquema especial durante os sete dias de Rock in Rio. Ao todo, serão 1.620 agentes mobilizados, sendo 550 exclusivamente no interior do evento. Na Cidade do Rock, foi instalada uma projeção da 16ª DP (Barra da Tijuca) para atender às ocorrências que porventura aconteçam.



Nas imediações, a 32ª DP (Taquara) e a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) estão com reforço no efetivo. Nesta última, funciona a Central de Flagrantes extraordinária. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também recebeu apoio extra nos plantões, tendo em vista a chegada de muitos turistas na cidade.



A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte) iniciou o monitoramento de quadrilhas especializadas em furtos e roubos, que atuam em grandes eventos, antes mesmo do início do Rock in Rio. Inclusive, grupos de outros estados e países. Outra aliada da instituição é a tecnologia de reconhecimento facial.



A Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) coordena a operação especial da Polícia Civil. Também participam da ação agentes do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Delegacia do Consumidor (Decon), da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) / Esquadrão Antibombas e da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE).