Publicado 02/09/2022 19:27

Rio - Motoboys que atuam nas imediações do Shopping Nova América, localizado no bairro de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, relatam que nem dentro do estacionamento suas motos ficam seguras. Segundo eles, mesmo deixando as motos no interior do estacionamento, que conta com três seguranças, seus pertences foram furtados. Ainda conforme os relatos enviados ao DIA, capacetes e demais objetos são levados sem que a segurança do estabelecimento tome providências.

O shopping informou que tomou conhecimento do ocorrido pela imprensa e segue à disposição das autoridades para apoiar no esclarecimento dos fatos. O centro comercial ressalta ainda que preza pela segurança e bem-estar dos clientes, lojistas e colaboradores.

Posição da PM

A Polícia Militar informou que a área interna do shopping é considerada privada e que, segundo o comando do 3ºBPM, a unidade não recebeu acionamento ou denúncia relacionada a estes fatos. No entanto, quando acionadas, equipes do batalhão são deslocadas imediatamente para o local da ocorrência.

Segundo a corporação, neste ano de 2022 o 3ºBPM (Méier) efetuou 658 prisões, apreendeu 73 adolescentes infratores e fez a apreensão de 98 armas de fogo. O comando da unidade informou que realiza policiamento em toda a área de circunscrição do batalhão, inclusive no entorno do shopping. De janeiro a julho de 2022, comparado ao mesmo período do ano passado, houve redução de 9,9% no roubo de rua e 12,4% no roubo a transeunte na área de atuação da unidade.