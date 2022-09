Vítima informou que durante esses cinco anos, o prejuízo nesse período foi de R$ 50 mil - Reprodução

Publicado 02/09/2022 20:41 | Atualizado 02/09/2022 20:54

Rio – Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (2), um homem e uma mulher, acusados de extorsão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, Humberto Coelho Alves Júnior e Priscilla Brotto Lima exigiam dinheiro há cinco anos da vítima, devido a uma relação extraconjugal que teve no passado com a criminosa.



Segundo os policiais, a vítima se apresentou na delegacia alegando que um Policial Militar, em conjunto com uma mulher, estaria exigido dinheiro em troca de não revelar supostos crimes. Após a denúncia, policiais da inteligência da 75ª DP (São Gonçalo), coordenados pelo Delegado Titular Dr. Jorge Maranhão, diligenciaram no Batalhão e conduziram a vítima para realizar Registro de Ocorrência.



De acordo com a vítima, Priscilla exigia dinheiro para que ela não contasse a sua mulher sobre a relação, além de um suposto aborto advindo dessa relação e uma suposta cirurgia. A vítima informou que durante esses cinco anos, o prejuízo nesse período foi de R$ 50 mil.



Entretanto, o que ocasionou o BO foi que Humberto procurou, a mando de Priscilla, a vítima, alegando ser policial e simulando estar armado. Humberto disse que se a vítima não pagasse um valor de R$ 2 mil até esta sexta, na praça da Nova cidade, ele iria relevar a relação.



Com as informações repassadas, policiais civis e militares traçaram uma estratégia para prender o homem. Após o recebimento do dinheiro, Humberto foi preso com um boné na cintura simulando uma arma. Segundo o criminoso, o motivo de ter mentido ser policial foi para amedrontar a vítima.

Humberto informou a localização de Priscilla, que estava aguardando o dinheiro em uma clínica de bronzeamento no bairro Jardim Catarina, onde foi capturada. O casal foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.