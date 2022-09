Mirelis Zerpa entra para lista vermelha da Interpol - Divulgação: Internet

Publicado 03/09/2022 19:28 | Atualizado 03/09/2022 19:35

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por meio da 3ª Vara Federal Criminal do Rio, restabeleceu, na sexta-feira (2), o mandado de prisão contra Mirelis Zerpa, mulher de Glaidson Acácio dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins', e Vicente Gadelha, um dos sócios do empresário preso. A informação foi divulgada pelo portal 'G1'.



Em junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o primeiro mandado de prisão preventiva contra Glaidson e a decisão acabou se estendendo à mulher e ao sócio.



Mirelis Diaz, mulher de Glaidson Acácio, conhecido como 'Faraó dos Bitcoins' Reprodução de vídeo

Foragida nos EUA

Foragida nos Estados Unidos, a venezuelana Mirelis Zerpa entrou para a lista vermelha no livro dos procurados da Interpol no último dia 11 de agosto. Ela é apontada como sócia em esquema de fraude ao sistema financeiro nacional, sonegação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, após a prisão de Glaidson em agosto de 2021, Mirelis é a responsável pelos negócios do marido e continua fazendo movimentações financeiras milionárias. Ela tem acesso as carteiras de investimentos do grupo e, em um ano, conseguiu fazer diversos e sucessivos saques de bitcoins, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

A expansão dos negócios em território americano, que agora está sendo investigada pela PF, era um plano antigo de Glaidson. Além da mulher do Faraó dos Bitcoins, o comparsa chamado Piloto, que ajudou na abertura de uma empresa nos Estados Unidos, a BG Gas, e a filha dele, também entraram para a lista vermelha da Interpol.

Agora, Mirelis também está ajudando na candidatura de Glaidson, que quer estrear na carreira política e, mesmo preso, é pré-candidato a deputado federal pelo partido Democracia Cristã. Contudo, ele ainda não tem registro no Tribunal Superior Eleitoral.