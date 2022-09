O suspeito ainda teria algemado a vítima para roubar o veículo - Reprodução

O suspeito ainda teria algemado a vítima para roubar o veículoReprodução

Publicado 03/09/2022 19:27 | Atualizado 03/09/2022 19:33

Rio - A Polícia Civil investiga um homem suspeito de se disfarçar de policial e algemar a vítima para roubar um carro em Bangu, na Zona Oeste do Rio, após a situação ser filmada e divulgada em grupos de aplicativo. De acordo com o delegado Bruno Gilaberte Freitas, da 34º DP (Bangu), há suspeitas de que o acusado seja um ex-funcionário do MetrôRio.

Apesar das imagens, o delegado informou que as vítimas não compareceram à delegacia para registrar o crime, mas que as investigações estão em andamento para identificar o suspeito.

"O fato realmente aconteceu em Bangu, mas não foi noticiado na delegacia, as vítimas não compareceram para dar queixa. Consequentemente, estamos fazendo as investigações para descobrir não só quem é o autor, mas também quem são as vitimas. De fato há uma suspeita que esse ex-funcionário do metrô seja o autor, mas só vamos confirmar isso depois que ouvimos as vítimas e houver o reconhecimento", disse.

Nas imagens divulgadas, o suspeito aparece vestido de preto, próximo a um homem algemado, que seria o suposto proprietário do veículo, enquanto mulheres filmam a situação e tentam pedir ajuda por telefone.