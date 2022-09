Duzentas pratas que os pregos já haviam arrecadado foram pra DP - Divulgação/ PMERJ

Publicado 03/09/2022 17:45 | Atualizado 03/09/2022 17:47

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam em flagrante, neste sábado (3), dois milicianos que estavam realizando cobranças ilegais a comerciantes da Rua Riachão, no bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram ao local depois de receber denúncias anônimas.

Ainda de acordo com o comando da unidade, com eles os policiais apreenderam um carro, dois celulares e R$ 200 em espécie. Os presos e o material foram encaminhados para a 58ª DP (Posse).

Denúncias também possibilitaram à Polícia Militar localizar e prender outros nove milicianos que atuavam no município em Nova Iguaçu , no último dia 20. Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola, munições, celulares e um equipamento de armazenamento (HD digital).

Baixa na milícia de Tandera

De acordo com a Civil, o irmão de Tandera ocupa uma função de liderança dentro da organização criminosa e é apontado como o número 2 do grupo.



Na ação, além de Delsinho, outro homem apontado como miliciano, identificado como Renato Alves Santana, o Fofo, que ocupa a terceira posição no grupo paramilitar, e mais dois suspeitos, que seriam seus seguranças, identificados como Tizil e Neguinho, foram mortos pela Polícia Civil.