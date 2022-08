Itens apreendidos pelos policiais durante a ação - Divulgação

Itens apreendidos pelos policiais durante a açãoDivulgação

Publicado 21/08/2022 11:51 | Atualizado 21/08/2022 12:28

Rio - Nove homens suspeitos de integrar uma milícia que atua em Nova Iguaçu foram presos na noite deste sábado (20) no bairro Miguel Couto, no mesmo município, na Baixada Fluminense.



Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola, munições, celulares e um equipamento de armazenamento (HD digital).



De acordo com a PM, as equipes da 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (3ª DPJM), da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8ª DPJM) e do 20ºBPM (Mesquita) foram ao local a partir de denúncias.



A ocorrência encaminhada para a 58ª DP (Posse).

Baixa na milícia de Tandera

De acordo com a Civil, o irmão de Tandera ocupa uma função de liderança dentro da organização criminosa e é apontado como o número 2 do grupo.



Na ação, além de Delsinho, outro homem apontado como miliciano, identificado como Renato Alves Santana, o Fofo, que ocupa a terceira posição no grupo paramilitar, e mais dois suspeitos, que seriam seus seguranças, identificados como Tizil e Neguinho, foram mortos pela Polícia Civil.