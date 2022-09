O caso aconteceu enquanto os carros estavam parados em um sinal de trânsito - Reprodução

Publicado 03/09/2022 22:10

Rio- Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi baleada durante uma tentativa de assalto na Rua Olímpio de Mello, em Benfica, na Zona Norte, no final da tarde deste sábado (3).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o momento em que os criminosos abordaram motoristas de dois veículos que estavam parados em um sinal de trânsito. Em seguida, uma das vítimas sai do carro com as mãos para o alto. Logo depois, é possível ouvir o barulho do tiro que atingiu a mulher. Ela foi jogada para fora do veículo e precisou ser arrastada por testemunhas até a calçada. Dois carros foram roubados na ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionados para checar a informação de que havia uma mulher baleada, no hospital Quinta D'Or, no bairro de São Cristóvão. De acordo com o comando da unidade, foi a vítima que relatou aos PMs que havia sido ferida no assalto.



Em nota, a PM informou ainda que militares do 4° BPM (São Cristóvão) e do 22° (Maré) realizaram buscas para encontrar os envolvidos na ação criminosa, mas ainda não o encontraram. A ocorrência foi encaminhada para a 17 ª DP (São Cristóvão).