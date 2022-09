Loran de Azevedo Freaza, mais conhecido como Marron, chefe do tráfico de drogas da comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina. Favela pertence ao Complexo de Israel - Divulgação

Loran de Azevedo Freaza, mais conhecido como Marron, chefe do tráfico de drogas da comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina. Favela pertence ao Complexo de IsraelDivulgação

Publicado 04/09/2022 10:32 | Atualizado 04/09/2022 10:33

Rio - O traficante Loran de Azevedo Freaza, de 29 anos, o 'Marron', apontado como chefe do tráfico da comunidade Cinco Bocas, no Complexo de Israel, Zona Norte do Rio, morreu durante um confronto com policiais do 16º BPM (Olaria), na manhã deste domingo (4). De acordo com a corporação, equipes estavam em patrulhamento na Praça do Country, em Brás de Pina, quando criminosos armados em motos, e portando fuzis, iniciaram um confronto.



Ao fim dos disparos, os corpos de dois criminosos foram localizados no chão com uma pistola e um fuzil. Um deles foi identificado como sendo o de Loran. Contra ele constava três mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado, tráfico de drogas e ocultação de cadáver. O segundo traficante baleado ainda não foi identificado.

O local foi preservado para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. A PM informou também que as armas foram retiradas para impedir uma possível tentativa de recuperação por parte dos traficantes locais.

Quem era Loran, o 'Marron'

Loran era considerado o número um da comunidade Cinco Bocas, que pertence ao Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. O traficante, junto com outros dez criminosos, é acusado de ter sequestrado, executado e ocultado os cadáveres de oito jovens que desapareceram na comunidade Cinco Bocas, em junho de 2019.

O crime aconteceu durante a invasão de traficantes rivais na comunidade a mando de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', chefe do tráfico da Cidade Alta, em Cordovil. Uma testemunha, na ocasião, contou à Polícia Civil que os corpos das vítimas foram cortados e jogados como alimentos para porcos na comunidade Parada de Lucas. Na denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), a versão foi confirmada. No relatório consta que os corpos não foram localizados porque foram descartados e dados a porcos para serem comidos.