Ele prometia acesso a área restrita do Rock in Rio para moradores do entorno do evento - Divulgação

Publicado 04/09/2022 17:50

Rio- Um homem que produzia, anunciava e vendia adesivos falsificados com a proposta de permitir acesso a área restrita aos moradores do entorno do Rock in Rio foi preso em flagrante dentro de casa, em Curicica, na Zona Oeste, por policiais civis e militares disfarçados, neste domingo (4).

A ação ocorreu através da subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, em conjunto com o Departamento de Inteligência da Polícia Militar e a equipe do Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Cidade do Rock.

O suspeito anunciava as peças na página da rede social de uma gráfica e vendia cada uma por R$80,00. A prisão ocorreu após a subprefeita Talita receber a denúncia através de uma síndica de um condomínio da região e entrar em contato com a gráfica que anunciava as credenciais no Instagram e marcar um encontro.

Os policiais à paisana foram até a casa do homem acompanhados de assessores da Subprefeitura e realizaram a prisão.