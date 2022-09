Rio de Janeiro

Chefe do tráfico da comunidade Cinco Bocas, no Complexo de Israel, é morto em confronto com a polícia

Loran de Azevedo Freaza, o 'Marron', era acusado de sequestrar e matar oito jovens na comunidade. Um segundo criminoso também morreu na ação.

Publicado 04/09/2022 10:32 | Atualizado há 1 hora