Drogas estavam em posse dos homens que foram presos por PMs do 7º BPM (São Gonçalo) - Divulgação

Publicado 04/09/2022 14:37 | Atualizado 04/09/2022 14:52

Rio - Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos por policiais militares, no fim da manhã deste domingo (4), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Um dos dois homens seria, segundo informações preliminares, chefe de facção que domina a região. Com eles, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas.

A prisão dos suspeitos foi feita durante a realização de cerco tático por equipe do 7º BPM (São Gonçalo). Os agentes iniciaram a ação na região e encontraram os suspeitos com as drogas. O material apreendido não foi contabilizado pela PM. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), para onde os suspeitos foram levados.

De acordo com relatos de moradores, o clima é tenso na região desde o início da manhã. Mais cedo, um ônibus teria sido atravessado por traficantes em uma avenida da região para tentar impedir a entrada da PM.