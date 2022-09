Local onde acontece o Rock in Rio, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Pedro Ivo

Publicado 04/09/2022 07:46

Rio - Cinco criminosos foram presos, no fim da noite de sábado (3), logo depois de realizarem uma série de roubos na estação do BRT do Centro Metropolitano, próximo ao Rock in Rio, na Zona Oeste do Rio. Segundo policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), quatro homens e uma mulher foram conduzidos à delegacia.



No primeiro dia de festival, na sexta-feira (2), policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam nove pessoas no entorno da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o comando da unidade, cinco foram flagradas vendendo material falsificado com a logo marca do evento.

Ainda segundo os policiais, outras quatro foram presas pelo crime de cambismo. Com elas, os policiais encontraram cinco ingressos para o festival, R$ 400 em dinheiro e um aparelho de telefone celular. Todas as ocorrências foram encaminhadas para 16ª DP (Barra da Tijuca).

Vale ressaltar que tanto os serviços de segurança quanto a revista de acesso à Cidade do Rock são de responsabilidade da organização do evento. Na parte externa a Polícia Militar atua com um policiamento ostensivo composto por um efetivo de 570 policiais e 55 viaturas.