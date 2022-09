Fachada da 108ª DP (Três Rios) - Divulgação

Fachada da 108ª DP (Três Rios)Divulgação

Publicado 04/09/2022 18:42

Rio- Dois jovens morreram após um ataque a tiros na Rua Feliciano Lima, no bairro Ponte das Garças, em Três Rios, na Região Serrana do estado, na noite deste sábado (3). Uma criança de 11 anos e uma outra pessoa também foram baleadas e encaminhadas para um hospital da região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 38° BPM (Três Rios) foram acionados para um homicídio no local. Ao chegarem, encontraram o jovem já sem vida. A criança que ficou ferida precisou ser encaminhada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Na unidade, os agentes foram informados que outras duas pessoas feridas na mesma ocorrência deram entrada no hospital. Uma delas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas internadas na unidade de saúde. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas pela 108ª DP (Três Rios).