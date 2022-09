Lívia Moura é irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura - Reprodução da Internet

Publicado 04/09/2022 20:43 | Atualizado 04/09/2022 20:48

Rio - A irmã do ex-jogador Léo Moura, Lívia da Silva Moura, é investigada pela Polícia Civil acusada de praticar golpe na venda de ingressos para o Rock In Rio. De acordo com registro na 13ª DP (Ipanema), uma vítima procurou a delegacia para relatar ter transferido uma quantia de R$ 20,8 mil para a acusada em troca de bilhetes para o festival que nunca foram entregues.



Ao todo, a vítima acusa Lívia de ter vendido 26 ingressos para o festival em dias variados. As entradas teriam sido oferecidas por Lívia, segundo a acusação, em um aplicativo de mensagens. Desse total pago, R$ 3 mil foram entregues em espécie para uma vizinha da irmão do ex-jogador.



Depois de efetuar os pagamentos, Lívia Moura teria parado de responder as mensagens do comprador dos ingressos. Outras vítimas do suposto golpe estão sendo ouvidas pela distrital de Ipanema, que já solicitou o comparecimento da irmã do ex-jogador.



Segundo o delegado da 13ª DP, Felipe Santoro, Lívia já é conhecida das autoridades do Rio pela prática de outros golpes. "Ela se vale do fato de ser irmã de ex-jogador de futebol para passar credibilidade as vitimas e, assim, aplicar o golpe, que nesse caso foi de mais de R$ 20 mil reais", explicou.

O delegado também reforçou a importância do cuidado por parte do público na compra de ingressos, principalmente quando os preços estão abaixo do praticado pelo mercado.



"É preciso ficar atento às ofertas com preços vantajosos. Confira sempre a identidade do vendedor e os dados do ingresso, no site oficial do evento. Privilegie sempre a compra em site oficial ou a venda presencial. Em caso de golpe, procure a policia imediatamente para que possamos tomar as providências necessárias e evitar o prejuízo da vitima", alertou Santoro.