Jorge Luiz Rosa, de 28 anos, era menor de idade quando Eliza Samúdio foi morta, em 2010. Ele ficou cerca de 2 anos detido em unidade socioeducativa por envolvimento - Reprodução TV Globo

Jorge Luiz Rosa, de 28 anos, era menor de idade quando Eliza Samúdio foi morta, em 2010. Ele ficou cerca de 2 anos detido em unidade socioeducativa por envolvimentoReprodução TV Globo

Publicado 04/09/2022 18:41

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Jorge Luiz Lisboa Rosa, de 28 anos, primo do goleiro Bruno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na quinta-feira passada (1º). Testemunha-chave no caso da morte da modelo Eliza Samudio, em 2010, ele foi assassinado a tiros em uma comunidade do município da Região Metropolitana do Rio.



As primeiras informações dão conta de que Jorge Luiz foi torturado e morto por traficantes da comunidade onde vivia, em São Gonçalo, após ter praticado um furto na região. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.



Jorge Luiz foi testemunha-chave no caso da modelo Eliza Samudio ao dar detalhes sobre o crime praticado a mando do ex-goleiro do Flamengo. À época, Jorge era menor de idade e sua participação nas investigações ficou marcada pelas repetidas mudanças em seu depoimento. Por causa do seu envolvimento na morte de Eliza, ele chegou a cumprir mais de dois anos de medida socioeducativa em uma unidade para menores infratores.



O primo de Bruno também já era conhecido da PM. Em 2015, após uma tentativa de furto em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio, foi preso. Antes disso, ele já havia sido detido por outro roubo, no Leblon, Zona Sul do Rio, em 2012.

A morte de Jorge foi registrada na 74ª DP (Alcântara). De acordo com a Polícia Civil, agentes da distrital fazem buscas para tentar conhecer as motivações do crime.