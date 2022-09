Dia de vacinação contra a Poliomielite na CMS da Heitor Beltrão, no bairro da Tijuca. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 18:21

DIA conversou com o infectologista Renato Kfouri que afirmou que a baixa adesão pode atrapalhar o combate à doença - que apesar de ter sido erradicada há mais de 40 anos, ainda não desapareceu totalmente do mundo. Rio - A Secretaria municipal de Saúde informou que a cobertura vacinal da poliomielite na cidade do Rio de Janeiro está abaixo dos 30% . Oconversou com o infectologista Renato Kfouri que afirmou que a baixa adesão pode atrapalhar o combate à doença - que apesar de ter sido erradicada há mais de 40 anos, ainda não desapareceu totalmente do mundo.

"Há uma percepção muito baixa do risco da doença. O próprio sucesso que a vacina fez deixa as pessoas percebendo que não há necessidade de vacinação e isso tem trazido não só para a pólio, mas pra todas as vacinas, baixíssimas coberturas", explicou.

A expectativa da Secretaria municipal de Saúde (SMS) é garantir que 95% das crianças de 1 mês a 5 anos de idade tomem a dose da vacina contra a doença, também chamada de paralisia infantil. A campanha nacional de imunização, que teve início em 8 de agosto, termina no próximo dia 9.

De acordo com Renato, as campanhas periódicas da poliomielite têm como objetivo recuperar quem está em atraso e oferecer uma dose de reforço para quem está em dia com o calendário. "É preciso comunicar melhor pra população essa importância de continuar vacinando mesmo não convivendo com as doenças", reforçou.