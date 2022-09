Pai João Filipe com o filho Lucca na vacinação - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Pai João Filipe com o filho Lucca na vacinaçãoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 03/09/2022 13:54 | Atualizado 04/09/2022 15:01

Rio - A cobertura vacinal da poliomielite na cidade do Rio de Janeiro está abaixo dos 30%. A expectativa da Secretaria municipal de Saúde (SMS) é garantir que 95% das crianças de 1 mês a 5 anos de idade tomem a dose da vacina contra a doença, também chamada de paralisia infantil. A campanha nacional de imunização, que teve início em 8 de agosto, termina no próximo dia 9.



A poliomielite é uma doença infectocontagiosa. Na maioria dos casos, a criança não corre risco de morte quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, podendo provocar paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. Ela é causada pelo poliovírus e a infecção acontece, principalmente, por via oral.

Na cidade do Rio, foram aplicadas 94 mil doses de vacina contra a poliomielite desde o início da campanha, o que corresponde a 29,8% do público-alvo, como informou a SMS. No sábado, João Felipe Moraes Zanconato levou seu filho Lucca, de 3 anos, ao Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte. Ele falou sobre a importância da imunização, já que, diante da queda número na cobertura vacinal nos últimos anos, há risco de a doença, já erradicada, voltar a ocorrer.

"As vacinas são um pilar de prevenção muito importante. Todas as famílias da sociedade deveriam reconhecer isso. Mas, infelizmente, não é o que estamos constando nos últimos tempos, com os movimentos antivacina ganhando força não só aqui, mas no mundo todo", disse.

Para Luiz Ricardo Patrocínio, que levou seus dois filhos para a vacinação, os benefícios da vacina já foram mais que cientificamente comprovados. Ele declara que a sociedade não deve ir contra a ciência, fatos e dados. "Toda vacinação é fundamental para que possamos nos proteger. Temos que seguir o calendário de vacinação à risca, assim como as campanhas de reforço”, acrescentou. Sobre a imunização contra a poliomielite, Luiz destaca a necessidade de proteção para que as crianças possam crescer sem impedimentos em seu desenvolvimento.

fotogaleria

No Estado do Rio cobertura está em 13,5%

De acordo com dados da Gerência de Imunizações, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), foram vacinadas, de 8 a 28 de agosto, 64.275 crianças de 1 a 5 anos em todo o estado. Esse número equivale a 13,52% da totalidade do público-alvo da campanha, cuja meta é atingir também a taxa de 95% de imunização no grupo.

Segundo a SES, a disparidade encontrada entre o número total de vacinadas aplicadas no estado (64.275) e no município, informados neste sábado ao DIA pelas duas secretarias, se deve à demora de atualização de dados no sistema.



Ainda de acordo com a SES, a pasta tem reforçado estratégias de incentivo à vacinação para aumentar a taxa de cobertura na reta final da campanha.

*Reportagem da estagiária Juliana Ribeiro sob supervisão de Bernardo Costa