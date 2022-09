Carro pega fogo na Linha Amarela - Divulgação

Publicado 04/09/2022 15:56 | Atualizado 04/09/2022 17:04

Rio- Um veículo utilitário pegou fogo, neste domingo (4), na Praça do Pedágio, na Linha Amarela, sentido Fundão. De acordo com a concessionária Lamsa, responsável pela via, a equipe foi acionada e o fogo foi contido. Ninguém ficou ferido.

A Lamsa afirmou ainda que no acidente, apenas uma cabine precisou ser fechada. No momento, o trânsito segue sem problemas nos dois sentidos da via.