Homem é morto durante briga na Avenida Olegário Maciel, na Barra da TijucaArquivo/ Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 11:03

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Bruno Alves da Silva, 38 anos, na madrugada de domingo (4), em um bar na Avenida Olegário Maciel, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, a vítima foi baleada durante uma briga no estabelecimento e socorrida por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



A corporação informou que foi acionada para verificar uma ocorrência no estabelecimento, mas quando os PMs chegaram no local o autor do disparo não foi encontrado. A avenida é considerada uma das mais movimentadas da cidade do Rio por conta dos diversos bares localizados ao longo de toda a via.

Um inquérito foi instaurado na DHC para apurar as circunstâncias da morte de Bruno. O local do crime também passou por perícia e testemunhas serão ouvidas. Câmeras de segurança também vão ajudar os investigadores na identificação do criminoso.