Dayse Ribeiro, de 56 anos, foi agredida com tapa no rosto por morador do condomínio onde trabalha como síndica, na Barra da Tijuca - Arquivo pessoal

Publicado 04/09/2022 15:23

Rio - A defesa da síndica Dayse de Souza Ribeiro, de 56 anos, espera que o morador que a agrediu seja expulso do convívio no condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, ainda nesta semana. Segundo o advogado Daniel Blanck, a medida protetiva determina que o agressor, identificado como Amadeu Ribeiro de Souza, fique a pelo menos 100 metros de distância da vítima, o que o impediria de morar no mesmo prédio onde a mulher agredida vive.

"A minha expectativa é que a Justiça aprecie o pedido de afastamento e que cesse qualquer tipo de contato dele com a vítima sob pena de prisão", disse o advogado Daniel Blanck.

Síndica do condomínio Marina Barra Bella há dois anos, Dayse conta que, desde que a agressão ocorreu, não consegue circular tranquila pelo condomínio. "Eu agora estou mais atenta. Um cara que chega ao ponto de cometer uma covardia desse tipo, você espera qualquer coisa. O mínimo que a gente espera das pessoas é que ela tenha civilidade. (...) Não é porque alguém tem opinião diferente, que você vai sair batendo em todo mundo. Se uma pessoa se comporta assim, é óbvio que eu acredito que ele vai tentar de novo. Até porque é um covarde", comentou a moradora.

Dayse explica que o agressor tem histórico de má conduta ao ser contrariado no condomínio. Segundo ela, o morador já discutiu com outros síndicos que atuaram no residencial. "Ele não pode ser contrariado que dá chilique. Então é complicado. É uma pessoa que não sabe viver coletivamente, não sabe viver regras. Parece que não teve esse tipo de aprendizado. Já tinha até aberto três boletins de ocorrência contra ele, mas ele não compareceu para prestar depoimento", lembrou a síndica.

"Ele já tinha gritado, vindo para cima de mim, mas sempre parou. Já gritou, xingou, xingou minha mãe. Foi até por isso, para evitar que ele seguisse me atacando, que abri os boletins de ocorrência, mas não deu jeito. Dessa vez ele veio para me agredir covardemente", comentou Dayse.

A agressão aconteceu na noite da última terça-feira (30), na academia do prédio residencial. O ataque de fúria do morador contra a síndica aconteceu após ele se recusar a respeitar o fechamento do espaço para uma manutenção. Dayse teria ido ao local para pedir que ele se retirasse, mas Amadeu insistiu e, após ter sua vontade negada, desferiu um tapa contra a vítima. A agressão foi filmada por uma câmera de segurança.

Síndica é agredida por homem com tapa em condomínio de luxo na Barra da Tijuca



: Arquivo pessoal#ODia pic.twitter.com/2XLz5je05g — Jornal O Dia (@jornalodia) September 3, 2022

Um dia após o ocorrido, uma assembleia de moradores realizada no condomínio foi decidido por unanimidade pela expulsão de Amadeu do residencial na Barra. "Recebi o apoio de todos no dia da assembleia, inclusive de pessoas que não moram mais no condomínio, mas que alugam suas unidades. Todos muito preocupados e prestando solidariedade. Ninguém mais quer que uma pessoa desequilibrada como ele siga circulando pelo nosso meio", comentou a síndica.