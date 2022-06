Policiais do 16º BPM (Olaria) estão nas comunidades para reprimir a atuação criminosa na região - Reprodução / Google Street View

Publicado 13/06/2022 07:06 | Atualizado 13/06/2022 08:31

Rio - Policiais do 16°BPM (Olaria), em conjunto com equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE), realizam uma operação nas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, que fazem parte do Complexo de Israel, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira.

De acordo com a corporação, a ação tem objetivo de verificar denúncias, desarticular práticas criminosas relacionadas aos roubos de veículos, localizar e retirar barricadas colocadas em vias públicas e coibir movimentações de grupos criminosos na região.

Ainda não há informações sobre prisões, feridos ou apreensões.

A região de Complexo de Israel é ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP). O local leva este nome por conta do domínio do traficante Álvaro Malaquias, o "Peixão", adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. O criminoso é considerado foragido da Justiça.