Ondas chegaram a invadir o calçadão, na altura do posto 11, no Leblon, Zona Sul - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/06/2022 09:24 | Atualizado 13/06/2022 10:42

Rio - O mar agitado invadiu um trecho do calçadão da Praia do Leblon, na Zona Sul, durante a madrugada desta segunda-feira e assuntou motoristas e pedestres. Desde o meio-dia do último domingo (12), quando a Marinha emitiu alerta, uma forte ressaca atinge o litoral do Rio.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, a previsão de altura das ondas é entre 2,5 a 3 metros, com direção de onda Sudoeste/Sudeste. O período deve durar até as 9h desta terça-feira.

A Comlurb informou que está atuando desde a madrugada desta segunda-feira com equipes de garis e equipamentos para a retirada de areia das pistas, calçadão e ciclovia do Leblon, na Zona Sul. Nesta manhã, 24 garis contam com o apoio de dois tratores de praia, dois carros pipa e uma moto bomba. Durante a madrugada oito garis deram início aos serviços de limpeza com pá mecânica, tratores de praia, varredeiras, carros-pipa e caminhões basculantes. A Comlurb afirmou que permanecerá em estado de atenção para atendimento enquanto durar a ressaca.

Confira as recomendações de segurança da Marinha durante os períodos de ressaca:

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.